Найстаріші лижі з коли-небудь знайдених виявили у льодах Норвегії. Фото: Naked Science

https://racurs.ua/ua/n161310-naystarishi-lyji-z-koly-nebud-znaydenyh-vyyavyly-u-lodah-norvegiyi-foto.html

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Найдавніші лижі виявили в Норвегії внаслідок танення льодовиків.

Цим предметам майже 1 тис. 300 років, це найстарішу пара лиж з коли-небудь знайдених. Першу лижу виявили в Національному норвезькому парку Райнхейен на горі Дігерварден в графстві Іннландет ще в 2014 році. А через сім років лід розтанув настільки, що вченим постала й інша лижа. Вони знайшли її на тій же горі 26 вересня, орієнтуючись по фотографіях і GPS-координатах, відомим по першій знахідці. Про це повідомляє Naked Science.

Лижі зроблені з дерева, в довжину досягають 187 см, а в ширину — 17 см. Це приблизно на 17 см довше, ніж перша знайдена лижа. Вчені вважають, що могло бути пов’язане з тим, що лижі виготовляли вручну.

Науковці впевнені, що обидва предмети складають пару, оскільки зроблені з ідентичною основи, що складається з трьох скручених березових палітурок, шкіряного ременя і дерев’яної вилки. Вчені планують дослідити знахідку, щоб зрозуміти, в який момент вони зламалися — після того, як їх кинув лижник, або під час їзди. Як відомо, каталися на лижах в Скандинавії не менше 4 тис. років тому.

Нагадаємо, підземелля з дивними монументами виявили у турецькій провінції Шанлиурфа на археологічній стоянці Карахантепа. Під час розкопок археологи натрапили на кам’яні голови, яким близько 11 тис. років.

Джерело: Naked Science