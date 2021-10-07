Нобелівку з літератури 2021 присудили за опис наслідків колоніалізму і долі біженців

Нобелівку з літератури 2021 присудили за опис наслідків колоніалізму і долі беженців

https://racurs.ua/ua/n161311-nobelivku-z-literatury-2021-prysudyly-za-opys-naslidkiv-kolonializmu-i-doli-bejenciv.html

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Нобелівську премію з літератури у 2021 році отримав танзанійський письменник Абдулразак Гурна за розкриття теми наслідків колоніалізму та долі біженців.

Премія романісту з Танзанії присуджена «за його безкомпромісне та співчутливе проникнення у наслідки колоніалізму та долю біженця у пропасті між культурами та континентами».

У заяві Нобелівської премії заявлено, що в творах Гурна йдеться про переживання біженців, основна увага приділяється пошукам ідентичності та свого реноме.

Персонажі опиняються між культурами та континентами, між життям, яке було, і життям, що зароджується — це небезпечний стан, якого важко уникнути, — цитує заяву Твіттер Нобелівського комітету.

У Стокгольмі триває Нобелівська неделя. Раніше називали володарів нагород у галузі медицини, фізики та хімії.

Торік лауреатом Нобелевської премії в літературі стала американська поетеса Луїза Глюк з формулюванням «за її однозначний поетичний голос, який із суворою красою перетворює індивідуальне сутність у універсальному».

8 жовтня оголосять лауреата премії миру. Нобелівський тиждень закінчиться 11 жовтня, коли стануть відомі лауреати премії з економіки пам’яті Альфреда Нобеля, заснованої Держбанком Швеції.