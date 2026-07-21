Росіяни дронами вбили жінок у Херсоні та на Харківщині. Фото:

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Ракурс

Армія Росії продовжує вбивати цивільне населення в Україні.

Сьогодні, близько 7.45, окупанти атакували FPV-дроном автомобіль у Центральному районі Херсона. Через влучання ворожого безпілотника травми, несумісні з життям, отримала 45-річна жінка — співробітниця Херсонської ОВА. Про це керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

Також загарбники продовжують обстрілювати Харківщину. Як поінформував голова ОВА Олег Синєгубов, росіяни атакували безпілотником село Рай-Оленівка Пісочинської громади. Там був пошкоджений приватний будинок та загинула 66-річна жінка.

Нагадаємо, 21 липня російський безпілотник атакував Немишлянський район Харкова. Удар ворожого БпЛА прийшовся у дах приватного будинку. Внаслідок обстрілу постраждали п’ятеро осіб. Серед поранених — 12-річна дівчинка.