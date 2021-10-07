Нардеп Сергей Соболев. Фото: liga.net

https://racurs.ua/n161313-u-timoshenko-obyasnili-pochemu-dali-golosa-za-otstavku-razumkova-video.html

Ракурс

Голосование фракции «Батькивщина» за отставку председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова объяснил нардеп Сергей Соболев.

Парламентарий рассказал, что накануне имел разговор с Разумковым о нарушении регламента. По его словам, председатель ВРУ заявлял, что не будет подавать в суд из-за этого, а хочет, чтобы «чтобы эта ситуация была доведена до абсурда». Об этом сообщается на YouTube-канале LBTV.

Также Соболев отметил, что именно Разумков наиболее подготовленный политик для должности спикера, однако, когда им руководит монобольшинство, его делают виновным во всем". По мнению нардепа, Разумков имеет понятие нравственности и чести в отличие от «слуг» Александра Корниенко и Руслана Стефанчука.

Это не абсурд — это крах монобольшинства, — сказал нардеп в ответ на вопрос журналистов, почему его фракция все же проголосовала за отставку Разумкова.

Также Соболев добавил, что «Батькивщина» не будет голосовать за назначение председателем Верховной Рады представителя от «Слуги народа».

Напомним, 7 октября Верховная Рада осталась без главы. За отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова проголосовали 284 нардепа. «Слугу народа» поддержали ее союзники из «Батькивщины», групп «За будущее» и «Доверие».