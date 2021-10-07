Володимир Путін. Фото: vedomosti.ru

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Пісню про Путіна заспівали у Верховній Раді України, згадавши про день народження президента країни-агресора.

У нас сьогодні у світі є іменинник, звати його Володимир Путін. Давайте разом заспіваємо для нього українську народну пісню, — сказав нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко під час свого виступу.

Після цього депутати заспівали «Путін — х*йло», а свою промову Гончаренко закінчив під оплески колег. Виступ відбувся під час дебатів у Раді, коли обирали нового спікера.

Дякую Верховній Раді за підтримку. Ла-ла-ла-ла, — написав нардеп у своїх соцмережах.

Гончаренко у виступі пообіцяв прибрати із президії Ради телефон з прямою лінією з президентом України, щоб зробити парламент більш незалежним.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що катафалк Путіна вперше показали в Росії. Автомобіль призначений для траурних церемоній в похоронах держслужбовців РФ вищої ланки — від глав міністерств до перших осіб держави.