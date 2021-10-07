В Раде депутаты смогут голосовать только по отпечатку пальца. Фото: dw.com

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Дмитрий Разумков, экс-спикер парламента, ожидает установления новой системы «Рада» с сенсорной кнопкой по отпечатку пальца.

Об этом экс-председатель Верховной Рады заявил после голосования за свою отставку на брифинге в парламенте.

По словам Разумкова, во время его каденции фактически удалось преодолеть кнопкодавства после введения сенсорной кнопки. Она была вмонтирована в рабочие места нардепов много лет, но начала работать только в марте 2021 года.

Обновленная система снимет неудобства, потому что сегодня во время голосования у депутатов заняты две руки. Во-вторых, системе «Рада» уже более 20 лет, она в любой момент может сломаться. Будут ли продолжать эту инициативу, мне трудно сказать. Посмотрим со временем. Надеюсь, она заработает в стенах Верховной Рады, — заявил Разумков.

Следует отметить, что эксперты сомневаются в целесообразности внедрения биометрической кнопки, которая будет идентифицировать депутата по отпечатку его пальца, ведь за идентификацию народных избранников отвечает Управление государственной охраны.

Глава общественной организации «Электронная демократия» Владимир Фльонц отметил, что, чем сложнее сенсор, тем большую погрешность в реагировании он имеет.

Если вы пользовались телефоном с отпечатком пальца, вы знаете, что он срабатывает не всегда. Когда у вас пальцы мокрые, грязные или запотели, телефон просит вас ввести код. Когда у вас в Раде происходит 10-секундное голосование, риск непринятие решений из-за отсутствия двух-трех голосов, потому что какие-то депутаты не помыли руки после буфета, является неприемлемым. Не может система голосования в парламенте страны зависеть от того, помыл ли кто-то руки, — пояснил эксперт.



Напомним, история спикерства Дмитрия Разумкова окончилась. 7 октября Верховная Рада осталась без руководителя. За отставку Разумкова проголосовали 284 нардепа. «Слугу народа» поддержали ее союзники из «Батькивщины», групп «За будущее» и «Доверие». После своей отставки на брифинге Разумков заявил, что будет искать союзников, в том числе и среди «слуг».