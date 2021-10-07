У Раді депутати зможуть голосувати лише за відбитком пальця – Разумков. Фото: dw.com

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Дмитро Разумков, екс-спікер парламенту, очікує встановлення нової системи «Рада» з сенсорною кнопкою за відбитком пальця.

Про це екс-голова Верховної Ради заявив після голосування за своє відкликання на брифінгу в парламенті.

За словами Разумкова, під час його каденції фактично вдалося подолати кнопкодавство після запровадження сенсорної кнопки. Вона була вмонтована у робочі місця нардепів багато років, але почала працювати лише у березні 2021 року.

Оновлена система зніме незручності, бо сьогодні під час голосування у депутатів зайняті дві руки. По-друге, системі «Рада» вже понад 20 років, вона у будь-який момент може зламатись. Чи будуть продовжувати цю ініціативу, мені важко сказати. Подивимось з часом. Сподіваюсь, вона запрацює у стінах Верховної Ради, — заявив Разумков.

Слід наголосити, що експерти сумніваються у доцільності запровадження біометричної кнопки, яка ідентифікуватиме депутата за відбитком його пальця, адже за ідентифікування народних обранців відповідає Управління державної охорони.

Очільник громадської організації «Електронна демократія» Володимир Фльонц зауважив, що, чим складніший сенсор, тим більшу похибку в реагуванні він має.

Якщо ви користувалися телефоном з відбитком пальця, ви знаєте, що він спрацьовує не завжди. Коли у вас пальці мокрі, брудні або запотіли, телефон просить вас ввести код. Коли ж у вас у Раді відбувається 10-секундне голосування, ризик неприйняття рішень через брак двох-трьох голосів, бо якісь депутати не помили руки після буфету, є неприйнятним. Не може система голосування в парламенті країни залежати від того, чи помив хтось руки, — пояснив експерт.



Нагадаємо, історія спікерства Дмитра Разумкова дійшла до кінця. 7 жовтня Верховна Рада залишилася без очільника. За відставку Разумкова проголосували 284 нардепи. «Слугу народу» підтримали її союзники з «Батьківщини», груп «За майбутнє" та «Довіра». Після своєї відставки на брифінгу Разумков заявив, що шукатиме союзників, зокрема і серед «слуг».