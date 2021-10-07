Украинский язык стал официальным в одном из регионов Бразилии

Украинский стал официальным языком муниципалитета Прудентополис, фото: UA.News

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Украинский язык стал официальным языком муниципалитета Прудентополис в расположенном на юге Бразилии штате Парана.

Соответствующий законопроект местные депутаты единогласно поддержали на заседании 5 октября. Об этом сообщает пресс-служба Всемирного конгресса украинцев (СКУ).

Отмечается, что соответствующий законопроект и его обоснование подготовил вице-президент СКУ адвокат Витторио Соротюк.

Новый закон откроет новые возможности для обмена специалистов, обучения молодежи на университетском уровне в Украине или же с помощью электронных средств, дистанционно, — считают в ВКУ.

В СКУ отмечают, что муниципалитет Прудентополис уже установил дружеские отношения с Тернопольской областью, откуда в Бразилию прибыло большинство украинских иммигрантов.

Первая волна иммигрантов из Украины начала прибывать в Бразилии около 1885 года. Тогда в районе, где расположен современный Прудентополис, поселились 1,5 тыс. украинских семей.

В 2008 году население Прудентополиса составляло 50 тыс. 614 жителей, из которых 75% были украинского происхождения.