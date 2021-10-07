Украинский язык стал официальным в одном из регионов Бразилии

Украинский язык стал официальным в одном из регионов Бразилииhttps://racurs.ua/n161321-ukrainskiy-yazyk-stal-oficialnym-v-odnom-iz-regionov-brazilii.htmlРакурс
Украинский язык стал официальным языком муниципалитета Прудентополис в расположенном на юге Бразилии штате Парана.
Соответствующий законопроект местные депутаты единогласно поддержали на заседании 5 октября. Об этом сообщает пресс-служба Всемирного конгресса украинцев (СКУ).
Отмечается, что соответствующий законопроект и его обоснование подготовил вице-президент СКУ адвокат Витторио Соротюк.
Новый закон откроет новые возможности для обмена специалистов, обучения молодежи на университетском уровне в Украине или же с помощью электронных средств, дистанционно, — считают в ВКУ.
В СКУ отмечают, что муниципалитет Прудентополис уже установил дружеские отношения с Тернопольской областью, откуда в Бразилию прибыло большинство украинских иммигрантов.
Первая волна иммигрантов из Украины начала прибывать в Бразилии около 1885 года. Тогда в районе, где расположен современный Прудентополис, поселились 1,5 тыс. украинских семей.
В 2008 году население Прудентополиса составляло 50 тыс. 614 жителей, из которых 75% были украинского происхождения.