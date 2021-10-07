Українська мова стала офіційною в одному з регіонів Бразилії

Українська стала офіційною мовою муніципалітету Прудентополіс, фото: UA.News

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Українська мова стала офіційною мовою муніципалітету Прудентополіс у розташованому на півдні Бразилії штаті Парана.

Відповідний законопроект місцеві депутати одноголосно підтримали під час засідання 5 жовтня. Про це повідомляє прес-служба Світового конгресу українців (СКУ).

Зазначається, що відповідний законопроект та його обґрунтування підготував віце-президент СКУ адвокат Віторіо Соротюк.

«Новий закон відкриє нові можливості для обміну спеціалістів, навчання молоді на університетському рівні в Україні або ж за допомогою електронних засобів, дистанційно», — вважають у СКУ.

У СКУ зазначають, що муніципалітет Прудентополіс вже встановив дружні відносини з Тернопільською областю, звідки до Бразилії прибула більшість українських іммігрантів.

Перша хвиля іммігрантів з України почала прибувати до Бразилії близько 1885 року. Тоді в районі, де розміщений сучасний Прудентополіс, оселилося 1,5 тис. українських сімей.

У 2008 році населення Прудентополісу становили 50 тис. 614 мешканців, з яких 75% були українського походження.