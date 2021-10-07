Зростання надшвидке - НАН назвала регіони, де очікують максимум COVID-хворих

https://racurs.ua/ua/n161320-zrostannya-nadshvydke-nan-nazvala-regiony-de-ochikuut-maksymum-covid-hvoryh.html

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Захворюваність на COVID-19 в України впродовж останніх тижнів вересня стрімко пришвидшилася у порівнянні з попередніми тижнями. Про це повідомляє Національна академія наук у прогнозі розвитку епідемії на 29 вересня — 12 жовтня 2021 року.

Темпи росту захворюваності були неоднорідними — їхнє максимальне значення наближалося до 70% зростання за тиждень, після чого спостерігалося зниження показника до позначок нижче 35%. Водночас синхронна динаміка зростання зафіксована серед показників нових госпіталізацій і позитивних результатів тестів на коронавірус.

Такі темпи зростання значно вищі за максимуми, досягнуті під час попередніх хвиль, коли випадки хвороби та позитивні тести ніколи не зростали з тижневим темпом вище 40%, а нові госпіталізації — з тижневим темпом вище 30%, — йдеться у повідомленні науковців.

Станом на кінець вересня середня тижнева кількість нових летальних випадків становила 115 на добу, що вдвічі перевищує показник, який був двома тижнями раніше.

У НАН зазначили, що динаміка захворюваності, смертності та решти епідеміологічних показників значно перевищує ті, що спостерігалися торік восени.

Виявлювана захворюваність і кількість летальних випадків вже вдвічі перевищують минулорічні значення. Спостережувана летальність лишається близькою до 3%, і вікова структура хворих не дає підстав очікувати на суттєве її зниження, — вказано у прогнозі.

Епідеміологічна ситуація на півдні та сході розвивається швидше, аніж на заході країни.

За останні два тижні суттєво зросла захворюваність на сході й на півдні країни на тлі відносно спокійної ситуації на заході, де спостерігалося швидке зростання два тижні тому. При цьому в останній тиждень на сході було одразу втричі більше хворих, ніж два тижні тому, а на Півдні — у 2,5 рази, — розповіли вчені.



Науковці прогнозують, що регіонами з найбільшою очікуваною кількістю інфікованих стануть Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Львівська, Одеська і Харківська області.