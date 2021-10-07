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Ракурс
Уламки карликової планети Вести виявили на Землі, фото: Jason Major

На Землі знайшли зразки порід з Вести, які не зміг зібрати космічний зонд

7 жов 2021, 15:44
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Веста — один із найбільших астероїдів Сонячної системи (завширшки близько 525 км). Менше мільярда років тому Веста втратила близько 1% своєї маси внаслідок зіткнення. Деякі з уламків цього астероїда зрештою упали на Землю.

Аналіз трьох таких уламків, проведений ученими з Каліфорнійського університету (США), виявив у них зразки мантійних порід з Вести. Про це йдеться у статті, опублікованій у Nature Astronomy.

Таким чином, ученим саме на Землі вдалося вперше відшукати зразки мантії Вести, чого не вдалося автоматичній міжпланетній станції Dawn NASA. Ця станція у 2011 році не змогла відшукати мантійних порід в найбільшому ударному кратері на південному полюсі Вести.

Такі породи з Вести можуть стати важливим джерелом інформації про перші мільйони років існування Сонячної системи.

Річ у тім, що такі великі небесні тіла як Земля, Місяць чи Марс формувалися досить довго, а пояс астероїдів здебільшого є уламками, що залишилися після формування планет.


Веста ж розвивалася так само, як і планети Сонячної системи, проте через невеликі розміри, її кора досить рано затверділа.

Джерело: Nature Astronomy


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