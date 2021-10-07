На Земле нашли образцы пород с Весты, которые не смог собрать космический зонд

Обломки карликовой планеты Весты обнаружили на Земле, фото: Jason Major

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Ракурс

Веста — один из крупнейших астероидов Солнечной системы (шириной около 525 км). Меньше миллиарда лет назад Веста потеряла около 1% своей массы в результате столкновения. Некоторые из обломков этого астероида в конце концов упали на Землю.

Анализ трех таких обломков, проведенный учеными из Калифорнийского университета (США), обнаружил в них образцы мантийных пород с Весты. Об этом говорится в статье, опубликованной в Nature Astronomy.

Таким образом, ученым именно на Земле удалось впервые найти образцы мантии Весты, чего не удалось автоматической межпланетной станции Dawn NASA. Эта станция в 2011 году не смогла отыскать мантийные породы в большом ударном кратере на южном полюсе Весты.

Такие породы с Вести могут стать важным источником информации о первых миллионы лет существования Солнечной системы.

Дело в том, что такие крупные небесные тела как Земля, Луна или Марс формировались достаточно долго, а пояс астероидов в основном является обломками, оставшимися после формирования планет.

Веста же развивалась так же, как и планеты Солнечной системы, однако из-за небольших размеров, ее кора довольно рано затвердела.

Источник: Nature Astronomy