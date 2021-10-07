Умерла горилла, ставшая интернет-звездой. Фото: nk.org.uа

https://racurs.ua/n161318-umerla-gorilla-stavshaya-internet-zvezdoy-foto.html

Ракурс

Горная горилла, которая стала звездой на селфи в инстаграме, умерла в 14 лет. Ндакаши скончалась 26 сентября после продолжительной болезни.

Рейнджеры обнаружили ее в 2007 году около тела убитой ополченцами матери. Тогда Ндакаши было всего два месяца, и горилла не смогла бы выжить в одиночку в дикой природе. Об этом сообщили на сайте национального парка Вирунга, расположенного в Конго.

Всю жизнь она провела вместе с другими осиротевшими животными в центре Сенкекве — единственном месте, где заботятся о гориллах, потерявших родителей. Ее мать была застрелена вооруженными ополченцами в ходе серии убийств семей горилл.

Для меня было честью поддерживать такое любящее существо и заботиться о нем, особенно учитывая травму, которую Ндакаси получила в очень молодом возрасте, — сказал смотритель национального парка Вирунга Андре Баума.



Ндакаши прославилась в 2019 году после публикации смотрителем вирусного селфи с двумя гориллами — они специально позировали для снимка.