Личность серийного маньяка Зодиака установили в США

Маньяком был маляр Гэри Фрэнсис Пост. Фото: The Case Breakers

https://racurs.ua/n161317-lichnost-seriynogo-manyaka-zodiaka-ustanovili-v-ssha.html

Ракурс

Личность серийного маньяка по кличке Зодиак установили американские правоохранители.

Группа американских следователей The Case Breakers, которая занимается изучением нераскрытых преступлений, установила личность Зодиака, который действовал в Калифорнии в 60-х годах прошлого века. О заявлении следователей из США пишет Fox News.

По мнению следователей, маньяком был маляр по имени Гэри Фрэнсис, скончавшийся в 2018 году. Его личность удалось раскрыть благодаря некоторым вещественным доказательствам и показаниям оставшихся в живых свидетелей. Также подсказку нашли в письмах, которые Зодиак отправлял в редакции газет Сан-Франциско. Правоохранители считали, что полное имя преступника может стать ключом к разгадке его шифра.

Как известно, в декабре 2020 года международная команда взломщиков разгадала шифр серийного убийцы Зодиака, через 51 год после того, как он отправил в газету San Francisco Chronicle записку.

Надеюсь, вам очень весело пытаться поймать меня. (…) Я не боюсь газовой камеры, потому что она отправит меня в рай еще раньше, потому что теперь у меня достаточно рабов, чтобы работать на меня, — говорилось в разгаданной записке.



Напомним, 35-летний офицер кипрской армии оказался маньяком. Оказалось, что серийный маньяк на Кипре бросал тела своих жертв в ядовитое озеро. Подозреваемого в убийстве считают первым серийным маньяком в истории острова.

Источник: Fox News