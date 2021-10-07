Особу серійного маніяка Зодіака встановили в США

Маніяком був маляр Гері Френсіс Пост. Фото: The Case Breakers

https://racurs.ua/ua/n161317-osobu-seriynogo-maniyaka-zodiaka-vstanovyly-v-ssha.html

Ракурс

Особу серійного маніяка на прізвисько Зодіак встановили американські правоохоронці.

Група американських слідчих The Case Breakers, яка займається вивченням нерозкритих злочинів, встановила особу Зодіака, який діяв в Каліфорнії в 60-х роках минулого століття. Про заяву слідчих із США пише Fox News.

На думку слідчих, маніяком був маляр на ім’я Гері Френсіс, який помер у 2018 році. Його особу вдалося розкрити завдяки деяким речовим доказам і показанням свідків, які залишилися в живих. Також підказку знайшли у листах, які Зодіак відправляв в редакції газет Сан-Франциско. Правоохоронці вважали, що повне ім’я злочинця може стати ключем до розгадки його шифру.

Як відомо, у грудні 2020 року міжнародна команда зломщиків розгадала шифр серійного вбивці Зодіака, через 51 рік після того, як він відправив в газету San Francisco Chronicle записку.

Я сподіваюся, що вам дуже весело намагатися зловити мене. (…) Я не боюся газової камери, тому що вона відправить мене в рай ще раніше, тому що тепер у мене достатньо рабів, щоб працювати на Мене, — йшлося в розгаданій записці.



Нагадаємо, 35-річний офіцер кіпрської армії виявився маніяком. Виявилося, що серійний маніяк на Кіпрі кидав тіла своїх жертв в отруйне озеро. Підозрюваного у вбивстві вважають першим серійним маніяком в історії острова.

Джерело: Fox News