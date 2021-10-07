Померла горила, яка стала інтернет-зіркою. Фото: nk.org.uа

https://racurs.ua/ua/n161318-pomerla-goryla-yaka-stala-internet-zirkou-foto.html

Ракурс

Гірська горила, яка стала зіркою на селфі в інстаграмі, померла 26 вересня після тривалої хвороби, їй було 14 років.

Рейнджери знайшли тварину у 2007 році біля тіла матері, яку вбили ополченці. Тоді Ндакаші було всього два місяці, і горила не змогла б вижити наодинці в дикій природі. Про це повідомили на сайті національного парку Вірунга, розташованого в Конго.

Все життя вона провела разом з іншими осиротілими тваринами в центрі Сенкекве — єдиному місці, де піклуються про горил, які втратили батьків. Її матір застрелили разом з іншими сім’ями тварин.

Для мене було честю підтримувати таку люблячу істоту та піклуватися про неї, особливо з огляду на травму, яку Ндакасі отримала в дуже молодому віці, — казав доглядач національного парку Вірунга Андре Баума.



Ндакаші прославилася у 2019 році після публікації доглядачем вірусного селфі з двома горилами — вони спеціально позували для знімка