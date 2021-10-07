В НАН назвали регионы, где ожидают максимум COVID-больных

https://racurs.ua/n161320-v-nan-nazvali-regiony-gde-ojidaut-maksimum-covid-bolnyh.html

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Заболеваемость COVID-19 в Украине в течение последних недель сентября стремительно ускорилась по сравнению с предыдущими неделями. Об этом сообщает Национальная академия наук в прогнозе развития эпидемии 29 сентября — 12 октября 2021 года.

Темпы роста заболеваемости были неоднородными — их максимальное значение приближалось к 70% роста за неделю, после чего наблюдалось снижение показателя до отметок ниже 35%. В то же время синхронная динамика роста зафиксирована среди показателей новых госпитализаций и положительных результатов тестов на коронавирус.

Такие темпы роста значительно выше максимума, достигнутого во время предыдущих волн, когда случаи болезни и положительные тесты никогда не росли с недельным темпом выше 40%, а новые госпитализации — с недельным темпом выше 30%, — говорится в сообщении ученых.

По состоянию на конец сентября среднее недельное количество новых летальных случаев составляло 115 в сутки, что вдвое превышает показатель, который был двумя неделями раньше.

В НАН отметили, что динамика заболеваемости, смертности и остальных эпидемиологических показателей значительно превышает те, что наблюдались осенью прошлого года.

Обнаруженная заболеваемость и количество летальных случаев уже вдвое превышают прошлогодние значения. Наблюдаемая летальность остается близкой к 3%, и возрастная структура больных не дает оснований ожидать существенного снижения — указано в прогнозе.

Эпидемиологическая ситуация на юге и востоке развивается быстрее, чем на западе страны.

За последние две недели существенно возросла заболеваемость на востоке и юге страны на фоне относительно спокойной ситуации на западе, где наблюдался быстрый рост две недели назад. При этом в последнюю неделю на востоке было сразу втрое больше больных, чем две недели назад, а на юге — в 2,5 раза, — рассказали ученые.



Ученые прогнозируют, что регионами с наибольшим ожидаемым количеством инфицированных станут Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Львовская, Одесская и Харьковская области.