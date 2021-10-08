Рада собралась на спикериаду, на должность претендуют трое нардепов (ТРАНСЛЯЦИЯ)

https://racurs.ua/n161353-rada-sobralas-na-spikeriadu-na-doljnost-pretenduut-troe-nardepov-translyaciya.html

Ракурс

Верховная Рада Украины 8 октября собралась избрать своего председателя.

В четверг, 7 октября, парламент взял паузу в спикериаде.

Вице-спикер Елена Кондратюк закрыла пленарное заседание и к вопросу назначения спикера решили вернуться в пятницу после часа вопросов к правительству.

Напомним, что 7 октября Верховная Рада поддержала отставку спикера Дмитрия Разумкова. «За» его снятие с должности проголосовали 284 народных депутата.

«Слуга народа» делегировала в спикеры первого заместителя председателя Руслана Стефанчуке, а главу СН Александра Корниенко — на должность первого заместителя.

От «Голоса» подали Ярослава Железняка, «Европейской солидарности» — Алексея Гончаренко и Яну Зинкевич. При этом Гончаренко выдвинул внефракционного Гео Лероса.

Впоследствии Железняк и Лерос взяли самоотвод.