На одного врага меньше — «Слуга» Третьякова о смерти Полякова, скриншот видео

https://racurs.ua/n161357-na-odnogo-vraga-menshe-sluga-tretyakova-o-smerti-polyakova-video.html

Ракурс

Смерть нардепа Антона Полякова в центре внимания СМИ и политиков утром 8 октября. В Верховной Раде почтили память коллеги, но впоследствии появилась и необычная реакция.

В партийном чате нардеп от «Слуги народа» Галина Третьякова якобы написала в связи со смертью Полякова о том, что «стало на одного врага меньше». Об этом с трибуны Рады сообщил нардеп Игорь Палица с трибуны Верховной Рады.

Какой бы ни был человек, он умер. Так делать нельзя, — заявил Палица.

В ответ Третьякова воспользовалась правом на реплику, но вместо извинений она обвинила Палицу в том, что он «откуда-то знает, о чем пишут в партийном чате». Кроме того, нардеп из СН начала апеллировать к свободе слова.

В тот момент, когда сама Третьякова поинтересовалась, откуда «За будущее» знает, что происходит в чате «слуг», Стефанчук попросил выключить ей микрофон.

Как оказалось впоследствии, в одном из последних постов в Фейсбук Поляков критиковал Третьякову.

Напомним, ранее Третьякова несколько раз оказывалась в центре скандалов в парламенте.

Например, нардеп-«слуга» заявила, что выплачивать безработным социальную помощь нецелесообразно, поскольку в семьях, нуждающихся в материальной помощи, рождаются дети «низкого качества».

На недавней «Большой фракции» СН Третьяковой вручили «партийный Оскар» — за настойчивость.