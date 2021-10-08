Верховний суд намагається зірвати судову реформу Зеленського

Судова реформа. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n161358-verhovnyy-sud-namagaietsya-zirvaty-sudovu-reformu-zelenskogo.html

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Судова реформа в Україні може бути визнана неконституційною. Верховний суд звернувся з відповідним поданням у Конституційний суд, чим «розчистив» дорогу до її знищення.

За створення відповідного подання проголосували 129 суддів, проти — 15 суддів. Зокрема, звернення підтримала голова Верховного суду Валентина Данишевська. Про це повідомляє прес-служба суду.

Пленум Верховного суду ухвалив рішення звернутися до Конституційного суду із поданням щодо конституційності окремих положень закону щодо Вищої ради правосуддя. Судді пропонують створити Етичну раду з перевірки доброчесності членів ВРП.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Рада суддів України заблокувала частину судової реформи. У понеділок, 13 вересня, Рада суддів на засіданні не змогла делегувати жодного свого представника до Етичної ради, покликаної очистити Вищу раду правосуддя та розпочати новий етап судової реформи.