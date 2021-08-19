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Ракурс
Під час виступу гурту Go_A на «Євробаченні», скріншот відео

Гурт Go_A виграв дві номінації від експертів Євробачення

19 сер 2021, 15:05
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Go_A — гурт, який представляв Україну на цьогорічному пісенному конкурсі Євробачення, виграв дві номінації від експертів «Євробачення».

Про це повідомляється на сторінці гурту в соціальній мережі Фейсбук.

Зазначається, що гурт Go_A переміг у таких номінаціях конкурсу Vision Music Awards від найбільшого незалежного оглядача Євробачення Wiwibloggs:

  • «Найкраща сценічна постановка»;
  • «Найкраще використання реквізиту».

На сайті Wiwibloggs зазначається, що нагорода «Найкраща сценічна постановка» присуджується конкурсантам, які більше за всіх ризикували на сцені, створюючи виступи, які запам’ятовуються, хоча іноді й можуть викликати суперечливе ставлення.

А через місяці Go_A все ще зачаровує нас. Вони принесли захопливу енергію на сцену в Роттердамі, про яку шанувальники просто не можуть перестати думати, — наголошують у Wiwibloggs.

Група провела нас у чарівну подорож у часі та просторі зі своєю постановкою «Шум». Виконуючи центральну сцену на піднятій платформі, оточеній білими деревами та гіпнотичною світлодіодною графікою, ця композиція подарувала унікальний досвід, поєднавши елементи культури рейву з традиційною українською естетикою, — додають у Wiwibloggs.


Щодо перемоги Go_A в другому конкурсі, то у Wiwibloggs зазначають, що український гурт виділявся серед інших креативним використанням реквізиту від початку і до кінця свого виступу.

Джерело: Ракурс


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