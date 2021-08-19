Під час виступу гурту Go_A на «Євробаченні», скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n159007-gurt-go-a-vygrav-dvi-nominaciyi-vid-ekspertiv-ievrobachennya.html

Ракурс

Go_A — гурт, який представляв Україну на цьогорічному пісенному конкурсі Євробачення, виграв дві номінації від експертів «Євробачення».

Про це повідомляється на сторінці гурту в соціальній мережі Фейсбук.

Зазначається, що гурт Go_A переміг у таких номінаціях конкурсу Vision Music Awards від найбільшого незалежного оглядача Євробачення Wiwibloggs:

«Найкраща сценічна постановка»;

«Найкраще використання реквізиту».

На сайті Wiwibloggs зазначається, що нагорода «Найкраща сценічна постановка» присуджується конкурсантам, які більше за всіх ризикували на сцені, створюючи виступи, які запам’ятовуються, хоча іноді й можуть викликати суперечливе ставлення.

А через місяці Go_A все ще зачаровує нас. Вони принесли захопливу енергію на сцену в Роттердамі, про яку шанувальники просто не можуть перестати думати, — наголошують у Wiwibloggs.

Група провела нас у чарівну подорож у часі та просторі зі своєю постановкою «Шум». Виконуючи центральну сцену на піднятій платформі, оточеній білими деревами та гіпнотичною світлодіодною графікою, ця композиція подарувала унікальний досвід, поєднавши елементи культури рейву з традиційною українською естетикою, — додають у Wiwibloggs.



Щодо перемоги Go_A в другому конкурсі, то у Wiwibloggs зазначають, що український гурт виділявся серед інших креативним використанням реквізиту від початку і до кінця свого виступу.