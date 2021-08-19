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Ракурс
Во время выступления группы Go_A на «Евровидении», скриншот видео

Группа Go_A выиграла две номинации от экспертов Евровидения

19 авг 2021, 15:05
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Go_A — группа, представлявгая Украину на песенном конкурсе «Евровидение», выиграла две номинации от экспертов Евровидения.

Об этом сообщается на странице группы в социальной сети Фейсбук.

Отмечается, что группа Go_A победила в таких номинациях конкурса Vision Music Awards от крупнейшего независимого обозревателя Евровидения Wiwibloggs:

  • «Лучшая сценическая постановка»;
  • «Лучшее использование реквизита».

На сайте Wiwibloggs отмечается, что награда «Лучшая сценическая постановка» присуждается конкурсантам, которые больше всех рисковали на сцене, создавая выступления, которые запоминаются, хотя иногда и могут вызвать противоречивое отношение.

А спустя месяцы Go_A все еще очаровывает нас. Они принесли увлекательную энергию на сцену в Роттердаме, о которой поклонники просто не могут перестать думать, — отмечают в Wiwibloggs.

Группа провела нас в волшебное путешествие во времени и пространстве со своей постановкой «Шум». Выполняя центральную сцену на поднятой платформе, окруженной белыми деревьями и гипнотической светодиодной графикой, эта композиция подарила уникальный опыт, соединив элементы культуры рейва с традиционной украинской эстетикой, — добавляют в Wiwibloggs.


Относительно победы Go_A во втором конкурсе, то в Wiwibloggs отмечают, что украинская группа выделялась среди других креативным использованием реквизита от начала и до конца своего выступления.

Источник: Ракурс


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