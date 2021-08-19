Группа Go_A выиграла две номинации от экспертов Евровиденияhttps://racurs.ua/n159007-gruppa-go-a-vyigrala-dve-nominacii-ot-ekspertov-evrovideniya.htmlРакурс
Go_A — группа, представлявгая Украину на песенном конкурсе «Евровидение», выиграла две номинации от экспертов Евровидения.
Об этом сообщается на странице группы в социальной сети Фейсбук.
Отмечается, что группа Go_A победила в таких номинациях конкурса Vision Music Awards от крупнейшего независимого обозревателя Евровидения Wiwibloggs:
- «Лучшая сценическая постановка»;
- «Лучшее использование реквизита».
На сайте Wiwibloggs отмечается, что награда «Лучшая сценическая постановка» присуждается конкурсантам, которые больше всех рисковали на сцене, создавая выступления, которые запоминаются, хотя иногда и могут вызвать противоречивое отношение.
А спустя месяцы Go_A все еще очаровывает нас. Они принесли увлекательную энергию на сцену в Роттердаме, о которой поклонники просто не могут перестать думать, — отмечают в Wiwibloggs.
Группа провела нас в волшебное путешествие во времени и пространстве со своей постановкой «Шум». Выполняя центральную сцену на поднятой платформе, окруженной белыми деревьями и гипнотической светодиодной графикой, эта композиция подарила уникальный опыт, соединив элементы культуры рейва с традиционной украинской эстетикой, — добавляют в Wiwibloggs.
Относительно победы Go_A во втором конкурсе, то в Wiwibloggs отмечают, что украинская группа выделялась среди других креативным использованием реквизита от начала и до конца своего выступления.