Во время выступления группы Go_A на «Евровидении», скриншот видео

https://racurs.ua/n159007-gruppa-go-a-vyigrala-dve-nominacii-ot-ekspertov-evrovideniya.html

Ракурс

Go_A — группа, представлявгая Украину на песенном конкурсе «Евровидение», выиграла две номинации от экспертов Евровидения.

Об этом сообщается на странице группы в социальной сети Фейсбук.

Отмечается, что группа Go_A победила в таких номинациях конкурса Vision Music Awards от крупнейшего независимого обозревателя Евровидения Wiwibloggs:

«Лучшая сценическая постановка»;

«Лучшее использование реквизита».

На сайте Wiwibloggs отмечается, что награда «Лучшая сценическая постановка» присуждается конкурсантам, которые больше всех рисковали на сцене, создавая выступления, которые запоминаются, хотя иногда и могут вызвать противоречивое отношение.

А спустя месяцы Go_A все еще очаровывает нас. Они принесли увлекательную энергию на сцену в Роттердаме, о которой поклонники просто не могут перестать думать, — отмечают в Wiwibloggs.

Группа провела нас в волшебное путешествие во времени и пространстве со своей постановкой «Шум». Выполняя центральную сцену на поднятой платформе, окруженной белыми деревьями и гипнотической светодиодной графикой, эта композиция подарила уникальный опыт, соединив элементы культуры рейва с традиционной украинской эстетикой, — добавляют в Wiwibloggs.



Относительно победы Go_A во втором конкурсе, то в Wiwibloggs отмечают, что украинская группа выделялась среди других креативным использованием реквизита от начала и до конца своего выступления.