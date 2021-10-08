Названо место проведения Евровидения-2022

Евровидение-2022. Фото: РБК

https://racurs.ua/n161360-nazvano-mesto-provedeniya-evrovideniya-2022.html

Ракурс

Евровидение-2022, известный песенный конкурс, пройдет в итальянском городе Турине.

Италия получила право на проведение соревнования после победы на конкурсе итальянской группы Måneskin. Об этом сообщило агентство ANSA.

Руководство итальянской радиотелевизионной корпорации RAI официально объявит об этом решении в ближайшее время, однако кандидатура Турина уже утверждена. На место проведения претендовали Милан, Болонья, Римини и Пезаро.

В 2021 году Евровидение проходило в Роттердаме на арене Ahoy. Победу одержала группа Måneskin с песней Zitti E Buoni. Итальянцы смогли покорить зрителей, собрав 524 балла по итогам голосования. Эта победа Италии стала третьей в истории Евровидения и первой с 1990 года.

Напомним, ранее мы сообщали, что шубу солистки украинской группы Go_A планируют включить в сборник музея Евровидения. В настоящее время будущий экспонат находится в гардеробной телеканала СТБ.

Источник: ANSA