Третьякова. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n161364-tretyakovu-vidstoronyat-vid-zasidan-rady-ta-znimut-z-posady-foto-video.html

Ракурс

Галина Третьякова, нардеп від «Слуги народу», дозволила собі необережні вирази щодо смерті нардепа від групи «За майбутнє" Антона Полякова.

Через це її вимагають відкликати з посади голови парламентського комітету та відсторонити від засідань у Раді. Про це заявив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія журналістам.

За його словами, Третьякову можуть відсторонити від засідань на п’ять днів через скандальне повідомлення у фракційному чаті після смерті позафракційного нардепа Антона Полякова.

Пані Третьякова, як мені здається, дозволила собі необережні вирази. І я вибачився перед усіма колегами та перед виборцями за такі вирази. Пані Третьякова покинула зал, і ми підписали від усієї фракції лист до Регламентного комітету з тим, щоб вони відсторонили її на п’ять днів від пленарних засідань, — зазначив він.

Нардеп з групи «За майбутнє" Тарас Батенко розповів, що депутати зібрали підписи всіх голів фракцій і депутатських груп, крім «Слуги народу», і звернулися до голови Верховної ради та голови Регламентного комітету щодо відкликання пані Третьякової з посади голови профільного комітету.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у партійному чаті нардеп від «Слуги народу» Галина Третьякова нібито написала у зв’язку зі смертю Полякова про те, що «стало на одного ворога менше».