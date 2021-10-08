Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Коронавирус вышел на показатели весны — еще 16 тыс. новых больных в Украине

Коронавирус вышел на показатели весны — еще 16 тыс. новых больных в Украине

8 окт 2021, 09:14
999

Коронавирус в Украине 7 октября унес жизни еще 241 человека. За минувшие сутки зафиксированы 16 тыс. 362 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Заболели 1 тыс. 553 детей и 431 медработник. В больницу с коронавирусом привезли 3 тыс. 526 человек.

Динамика заболеваемости коронавирусом в Украине, данные - СНБО

За все время пандемии в Украине заболели уже 2,5 млн человек, зафиксировали 58 тыс. смертей.

Динамика заболеваемости коронавирусом в Украине, данные - СНБО

В пяти областях страны за сутки обнаружили более тысячи новых инфицированных. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1 тыс. 418), Днепропетровской (1 тыс. 345), Львовской (1 тыс. 237), Харьковской (1 тыс. 25) и Донецкой (949) областях.

Динамика заболеваемости коронавирусом в Украине, данные - СНБО


В Украине действует желтая зона карантина. Однако в Кабмине говорят, что в ближайшее время несколько областей могут перейти в красную зону. Также мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в городе могут усилить ограничения с 14 октября.

В СНБО прогнозируют пик осенней волны коронавируса на конец октября-начало ноября. Ожидается, что одномоментно будут госпитализированы до 55 тыс. инфицированных.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров