Коронавирус вышел на показатели весны — еще 16 тыс. новых больных в Украине

https://racurs.ua/n161345-koronavirus-vyshel-na-pokazateli-vesny-esche-16-tys-novyh-bolnyh-v-ukraine.html

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Коронавирус в Украине 7 октября унес жизни еще 241 человека. За минувшие сутки зафиксированы 16 тыс. 362 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Заболели 1 тыс. 553 детей и 431 медработник. В больницу с коронавирусом привезли 3 тыс. 526 человек.

За все время пандемии в Украине заболели уже 2,5 млн человек, зафиксировали 58 тыс. смертей.

В пяти областях страны за сутки обнаружили более тысячи новых инфицированных. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1 тыс. 418), Днепропетровской (1 тыс. 345), Львовской (1 тыс. 237), Харьковской (1 тыс. 25) и Донецкой (949) областях.

В Украине действует желтая зона карантина. Однако в Кабмине говорят, что в ближайшее время несколько областей могут перейти в красную зону. Также мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в городе могут усилить ограничения с 14 октября.

В СНБО прогнозируют пик осенней волны коронавируса на конец октября-начало ноября. Ожидается, что одномоментно будут госпитализированы до 55 тыс. инфицированных.