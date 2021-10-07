Обязательная вакцинация - Минздрав согласовал в Минюсте перечень профессий

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Перечень профессий, для которых вакцинация против COVID-19 станет обязательным условием для выхода на работу, 7 октября утвердило Министерство здравоохранения Украины. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Минздрава.

Министерство здравоохранения Украины своим приказом от 4 октября 2021 года № 2153, зарегистрированным в Минюсте 7 октября под № 1306/36928, утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19, — говорится в сообщении.

Итак, на период действия карантина, установленного Кабмином с целью минимизации последствий распространения коронавирусной инфекции, обязательной вакцинации подлежат работники:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных государственных администраций и их структурных подразделений;

учреждений высшего, последипломного, профессионального перед высшим, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специального, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

В Минздраве также напомнили о неутешительной статистике, которая наблюдается среди невакцинированных граждан:

Почти все, кто попадает в больницу с COVID-19 — невакцинированные. Это решение призвано защитить жизнь и здоровье украинцев и их близких, создав безопасную среду в учебных заведениях и государственных учреждениях.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, этот приказ вступает в силу спустя месяц со дня его опубликования.

Работники учреждений образования и органов исполнительной власти, которые не вакцинируются против COVID-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Ляшко предложил ввести обязательные прививки от коронавируса для работников учебных заведений, министерств, органов власти и местных государственных администраций. Позже в правительстве сообщили, что Минздрав утвердит перечень профессий, которым обязательно надо иметь прививки от COVID-19 и направит его в Минюст.