В Украине заявителей на субсидию проверят через Единый реестр, фото: «Думская»

https://racurs.ua/n161329-kto-poteryaet-pravo-na-subsidiu-rasskazali-v-minsocpolitiki.html

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В Украине заработал новый механизм получения социальной помощи от государства — всех заявителей теперь проверяют через Единый реестр должников.

В то же время в Минсоцполитики уверяют, что субсидию оформить теперь значительно проще — нужно лишь прислать специальную заявку. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

Пару лет назад мы от человека требовали справки, там всякие разные вещи, платежки. То сейчас же он просто декларирует определенные данные, — отметил Музыченко.

Если данные окажутся недостоверными — субсидию могут забрать и вернуть в бюджет.

Человек пишет, допустим, «депозита у меня нет» — и происходит верификация через банковские учреждения. Соответственно, потом выясняется что у человека есть депозит, человек подал недостоверную информацию. И на основании этого субсидию могут забрать и вернуть в бюджет, — назвал Музыченко одно из оснований для лишения субсидии.

Также среди причин лишения права на субсидию:

наличие задолженности по уплате алиментов у одного из членов семьи;

наличие долгов за коммуналку на сумму свыше 20 необлагаемых минимумов (340 грн).

В этом отопительном периоде несколько возрастут размеры выплат.

Мы делали расчеты: в прошлом отопительном периоде это было где-то 1800 грн, сейчас мы ориентируемся примерно на 2 тыс. грн, — отметил Музыченко.

Субсидии на оплату коммунальных услуг получают около 2,5 млн украинцев.