В Україні заявників на субсидію перевірять через Єдиний реєстр, фото: «Думская»

https://racurs.ua/ua/n161329-hto-vtratyt-pravo-na-subsydiu-rozpovily-v-minsocpolityky.html

Ракурс

В Україні запрацював новий механізм отримання соціальної допомоги від держави — усіх заявників тепер перевіряють через Єдиний реєстр боржників.

Водночас у Мінсоцполітики запевняють, що субсидію оформити тепер значно простіше — потрібно лише надіслати спеціальну заявку. Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» заявив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко.

Пару років назад ми від людини вимагали довідки, там всякі різні речі, платіжки. То зараз же вона просто декларує певні дані, — зазначив Музиченко.

Якщо дані виявляться недостовірними — субсидію можуть забрати і повернути до бюджету.

Людина пише, допустимо, «депозиту в мене немає" - і відбувається верифікація через банківські установи. Відповідно, потім з’ясовується що в людини є депозит, людина подала недостовірну інформацію. І на підставі цього субсидію можуть забрати й повернути до бюджету, — назвав Музиченко одну з підстав позбавлення субсидії.

Також серед причин позбавлення права на субсидію:

наявність заборгованості зі сплати аліментів в одного з членів родини;

наявність боргів за комуналку на суму понад 20 неоподаткованих мінімумів (340 грн).

У цьому опалювальному періоді дещо зростуть розміри виплат.

Ми робили розрахунки: у минулому опалювальному періоді це було десь 1800 грн, зараз ми орієнтуємося приблизно на 2 тис. грн, — зазначив Музиченко.



Субсидії на оплату комунальних послуг отримують близько 2,5 млн українців.