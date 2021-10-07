Корнієнко обіцяє дешевий буфет для ЗМІ у Раді - Будемо вас годувати і поїти

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Олександр Корнієнко, лідер політсили Володимира Зеленського «Слуга народу», 7 жовтня під час спілкування з журналістами в кулуарах Верховної Ради, пообіцяв зробити для представників ЗМІ прес-центр.

Зробимо прес-центр хороший. Будемо вас годувати там, поїти. Буфет вам зробимо окремий з нормальними цінами, давайте я так скажу, — заявив нардеп.

Журналісти поцікавилися у нього, чи не планують їх «замкнути» в прес-центрі, щоб вони не плуталися під ногами у депутатів.

Ні, ну до нього ж ходитимуть депутати. Це треба продумати. Можливо, ми не пускатимемо туди (в буфет — ред.) депутатів, — зазначив Корнієнко.

Він також прокоментував сьогоднішні події у парламенті, пов’язані з відставкою спікера ВР Дмитра Разумкова. За його словами, подібні речі «викликають сум».

Такі речі викликають сум… Але це вже давно виникло (конфлікт з Разумковим — ред.)… Дмитро Олександрович бачить своє політичне майбутнє окремо від нас… Є люди, які прийшли з ним, його команда, я їх розумію, вони мають якусь свою позицію… Депутати ж не горобці, щоб їх заманювати кудись. Всі розуміють наслідки своїх рішень (про тих хто не голосував за відставку — ред.), — підсумував очільник партії «Слуга народу».



Нагадаємо, донедавна кулуари Ради на дві третини були закриті для представників ЗМІ, яких змусили працювати на невеликій огородженій ділянці. Відкритого доступу до депутатів вони не мали. Це пояснювалося карантинними обмеженнями.