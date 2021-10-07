Корниенко обещает дешевый буфет для СМИ в Раде - Будем вас кормить и поить

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Александр Корниенко, лидер политсилы Владимира Зеленского «Слуга народа», 7 октября во время общения с журналистами в кулуарах Верховной Рады, пообещал сделать для представителей СМИ пресс-центр.

Сделаем пресс-центр хороший. Будем вас кормить там, поить. Буфет вам сделаем отдельный с нормальными ценами, давайте я так скажу, — заявил нардеп.

Журналисты поинтересовались у него, не планируют ли их «запереть» в пресс-центре, чтобы они не путались под ногами у депутатов.

Нет, ну у него же будут ходить депутаты. Это надо продумать, как-бы. Возможно, мы не будем пускать туда (в буфет — ред.) депутатов, — отметил Корниенко.

Он также прокомментировал сегодняшние события в парламенте, связанные с отставкой спикера ВР Дмитрия Разумкова. По его словам, подобные вещи «вызывают печаль».

Такие вещи вызывают печаль… Но это уже давно возникло (конфликт с Разумковым — ред.)… Дмитрий Александрович видит свое политическое будущее отдельно от нас… Есть люди, которые пришли с ним, его команда, я их понимаю, они имеют какую-то свою позицию… Депутаты ведь не воробьи, чтобы их заманивать куда-то. Все понимают последствия своих решений (о тех, кто не голосовал за отставку — ред.), — подытожил глава партии «Слуга народа».

Напомним, недавно кулуары Рады на две трети были закрыты для представителей СМИ, которых заставили работать на небольшом огороженном участке. Открытого доступа к депутатам они не имели. Это объяснялось карантинными ограничениями.