Обов’язкова вакцинація - МОЗ затвердив перелік професій

https://racurs.ua/ua/n161330-obov-yazkova-vakcynaciya-moz-zatverdyv-u-min-usti-perelik-profesiy.html

Ракурс

Перелік професій, для яких вакцинація проти COVID-19 є обов’язковою, 7 жовтня затвердило Міністерство охорони здоров’я України. Про це у четвер повідомляє прес-служба МОЗ.

Міністерство охорони здоров’я України своїм наказом від 4 жовтня 2021 року № 2153, зареєстрованим у Мін’юсті 7 жовтня за № 1306/36928, затвердило перелік організацій, представники яких підлягають обов’язковій вакцинації проти COVID-19, — йдеться в повідомленні.

Отже, на період дії карантину, встановленого Кабміном задля мінімізації наслідків поширення коронавірусної інфекції, обов’язковій вакцинації підлягають працівники:

центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;

місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;

закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

В МОЗ також нагадали про невтішну статистику щодо невакцинованих громадян:

Майже всі, хто потрапляє в лікарню з COVID-19 — невакциновані. Це рішення покликане захистити життя і здоров’я українців та їхніх близьких, створивши безпечне середовище в закладах освіти та державних установах.

За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, цей наказ набирає чинності через один місяць з дня його публікації.

Працівники закладів освіти та органів виконавчої влади, які не щепляться проти COVID-19 впродовж цього періоду, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Ляшко запропонував запровадити обов’язкові щеплення від коронавірусу для працівників закладів освіти, міністерств, органів влади та місцевих державних адміністрацій. Пізніше в уряді повідомили, що МОЗ затвердить перелік професій, яким обов’язково треба мати щеплення від COVID-19 й направить його до Мін’юсту.