Коронавірус вийшов на показники весни — ще 16 тис. нових хворих в Україні

https://racurs.ua/ua/n161345-koronavirus-vyyshov-na-pokaznyky-vesny-sche-16-tys-novyh-hvoryh-v-ukrayini.html

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Коронавірус в Україні 7 жовтня забрав життя ще 241 людини. За минулу добу зафіксовано 16 тис. 362 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Захворіли 1 тис. 553 дітей і 431 медпрацівник. В лікарні з коронавірусом привезли 3 тис. 526 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіли вже 2,5 млн осіб, зафіксували 58 тис. смертей.

У п’яти областях країни за добу виявили тисячу нових інфікованих. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1 тис. 418), Дніпропетровській (1тис. 345), Львівській (1 тис. 237), Харківській (1 тис. 25) та Донецькій (949) областях.

В Україні діє жовта зона карантину. Однак в Кабміні кажуть, що найближчим часом кілька областей можуть перейти в червону зону. Також мер Львова Андрій Садовий заявив, що в місті можуть посилити обмеження з 14 жовтня.

В РНБО прогнозують пік осінньої хвилі коронавіруса на кінець жовтня-початок листопада. Очікується, що одномоментно будуть госпіталізовані до 55 тис. інфікованих.