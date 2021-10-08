Україна увірвалася в топ-10 країн з найбільшою кількістю нових COVID-випадківhttps://racurs.ua/ua/n161365-ukrayina-opynylasya-na-7-misci-za-kilkistu-novyh-covid-vypadkiv-u-sviti.htmlРакурс
Україна опинилася на 7 місці у світі за кількістю нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Станом на сьогодні, 7 жовтня, за кількістю нових заражень Україна посіла сьоме місце у світі та четверте — серед країн Європи. Про це свідчать дані з статистичного ресурсу Worldometers, повідомляє Telegram-канал «Коронавірус_інфо».
В Європі Україна опинилася позаду Великої Британії, Російської Федерації та Німеччини. Позаду України Румунія, Сербія, Франція, Італія, Нідерланди та Бельгія.
Також Україна на 6 місці серед країн світу за кількістю нових летальних випадків від COVID-19 та на третьому — серед європейських країн.
Нагадаємо, 7 жовтня коронавірус в Україні забрав життя 241 людини. Вчора медики зафіксували 16 тис. 362 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. У Харківській області за добу зафіксували 1 тис. 25 хворих.
Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли вже 2,5 млн осіб, зафіксували 58 тис. смертей.
Джерело: Telegram-канал «Коронавірус_інфо»