Україна серед лідерів за кількістю нових COVID-випадків. Фото:

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Україна опинилася на 7 місці у світі за кількістю нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Станом на сьогодні, 7 жовтня, за кількістю нових заражень Україна посіла сьоме місце у світі та четверте — серед країн Європи. Про це свідчать дані з статистичного ресурсу Worldometers, повідомляє Telegram-канал «Коронавірус_інфо».

В Європі Україна опинилася позаду Великої Британії, Російської Федерації та Німеччини. Позаду України Румунія, Сербія, Франція, Італія, Нідерланди та Бельгія.

Також Україна на 6 місці серед країн світу за кількістю нових летальних випадків від COVID-19 та на третьому — серед європейських країн.

Нагадаємо, 7 жовтня коронавірус в Україні забрав життя 241 людини. Вчора медики зафіксували 16 тис. 362 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. У Харківській області за добу зафіксували 1 тис. 25 хворих.

Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли вже 2,5 млн осіб, зафіксували 58 тис. смертей.

Джерело: Telegram-канал «Коронавірус_інфо»