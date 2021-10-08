Субмарина. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n161366-atomna-submaryna-ssha-zitknulasya-z-nevidomym-obiektom-foto.html

Ракурс

Субмарина США зіткнулася з «невідомим об'єктом» біля берегів Тайваню — 15 моряків зі 130 членів екіпажу отримали незначні поранення.

Наразі незрозуміло, що стало причиною зіткнення. Інцидент трапився в суботу, повідомляє BBC.

Підводний човен зараз прямує до американської території Гуам. Атомна установка та відсіки USS Connecticut не постраждали й залишаються повністю функціональними.

Радник із національної безпеки США Джейк Салліван заявив, що глибоко стурбований діями, які підривають мир у Тайванській протоці, яка розділяє Тайвань і Китай. Його заява пролунала після того, як Китай четвертий день поспіль направляє рекордну кількість військових літаків у зону протиповітряної оборони Тайваню.

USS Connecticut з водотоннажністю 7,5 тис. Тонн є багатоцільовий атомним підводним човном четвертого покоління типу Seawolf. Його ракетне озброєння — до 50 ракет Harpoon і Tomahawk, які запускаються з торпедних апаратів. Крім бойових завдань він може виконувати розвідувальні функції.

Таких підводних човнів у ВМС США всього три. Усі вони приписані до тихоокеанської бази підводних човнів Кітсап-Бангор (штат Вашингтон). Вартість кожної в поточних цінах становить 8,5 млрд дол.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ядерна зброя в США більше не є засекреченою інформацією — з’явилися дані щодо кількості активних ядерних боєголовок у країні. У вересні 2020 року в арсеналі США було 3 тис. 750 боєголовок. Це майже на 88% менше в порівнянні з максимальним значенням (31 тис. 255) у вересні 1967 року.

Джерело: BBC