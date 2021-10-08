Антон Поляков жив з нардепом Анною Скороход. Фото: prm.ua

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Антон Поляков, народний депутат, який помер минулої ночі, жив разом із колегою із депутатської групи «За майбутнє" Анною Скороход.

Сьогодні, 8 жовтня, Скороход знепритомніла у приміщенні комітетів Верховної Ради і її забрала швидка допомога. Нардеп перебувала у шоковому стані — намагалася додзвонитися до померлого Полякова і кричала, що вагітна. Член групи «За майбутнє Дмитро Лубінець припустив, що у неї підвищився тиск. Про це повідомляє «Інтерфакс» із посиланням на очевидців.

Зазначається, що жінку намагалися привести до тями в приміщенні комітетів. Спочатку їй стало трішки легше, а потім вона знову знепритомніла. Зараз вона знаходиться у лікарні.

Скороход сидить в залі пленарних засідань Ради поруч з Поляковим. Як пише «Українська правда», голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив у партійних чатах в соцмережі, що Поляков останнім часом жив разом із Скороход, але вона від нього пішла. Нардеп важко переживав розрив, для нього це було трагедією.

Нагадаємо, 8 жовтня столична поліція отримала інформацію про те, що у Дніпровському районі столиці виявили мертвим народного депутата України Антона Полякова. Парламентар помер приблизно о 3.00. Результати розтину показали, що помер він через гостру коронарну недостатність та гостру ішемічну хворобу серця.

Джерела: «Інтерфакс», «Українська правда»