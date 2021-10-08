Рада розподілила 40 мільярдів перевиконаного бюджету-2021

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Держбюджет-2021 переглянули 8 жовтня у Верховній Раді. Народні депутати розглянули правки до проекту закону про внесення змін до ДБУ-2021, які стосувалися соціальних заходів та інфраструктурних проектів.

За закон № 6052 проголосували 256 нардепів.

Більшість змін до держбюджету поточного року збільшують фінансування соціальної сфери й інфраструктурних проектів.

Міністерство фінансів прогнозує перевиконання держбюджету до кінця року майже на 40 млрд грн.

Ці кошти вирішили спрямувати на соціальну підтримку, фінансування інфраструктурних проектів, виплати заборгованості по зарплатах і підтримку медицини.

15 млрд грн пропонують додатково виділити на розбудову доріг, оскільки наразі на автомобільних дорогах загального користування державного значення за рахунок коштів спеціального та загального фонду державного бюджету та за рахунок запозичень, залучених під державні гарантії тривають роботи.

Зокрема, триває будівництво автотранспортної магістралі через Дніпро у Запоріжжі, мостового переходу через Дніпро в місті Кременчук, мостового переходу через Дністер на українсько-молдовському кордоні, будівництво траси Н-31 Дніпро — Царичанка — Кобеляки — Решетилівка у Дніпропетровській та Полтавській областях.

Гроші спрямують і на капітальний та поточний середній ремонт значної кількості мостів, розробку проектної документації для об'єктів у 2022 році.

12 млрд грн пропонують спрямувати на субсидії для тих, кому важко сплачувати комунальні послуги. Таких сімей приблизно 3 млн, всі вони пройшли верифікацію та мають отримати допомогу.

5,7 мільярдів докинули на армію, а саме на виплату зарплатних боргів і їх уникнення до кінця року.

2,5 млрд грн депутати пропонують витратити на збільшення субвенції місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток територій, 2 млрд грн — на додаткове фінансування боротьби з коронавірусом, ще майже 87 млн грн хочуть додатково витратити на розвиток екстреної медичної допомоги та модернізацію й оновлення обладнання лікарень.

Також додаткові кошти планують спрямувати на погашення заборгованості із зарплат шахтарям, на житло для 215 переселенців, які захищали Україну на Сході, та для учасників Революції гідності.