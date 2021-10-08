Львів запровадив нові карантинні заходи

https://racurs.ua/ua/n161374-lviv-zaprovadyv-novi-karantynni-zahody.html

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Карантин у Львові наразі не набуде ознак локдауна, але міська комісія з надзвичайних ситуацій запровадила істотні змни.

Як повідомив у сомережах мер Львова Андрій Садовий, з 18 жовтня школярі 5−11 класів, а також позашкілля та дозвілля переходять на тижневе дистанційне навчання. Після цього розпочнеться тиждень канікул.

Місто призупиняє планові госпіталізації та операції у лікарнях, аби резервувати місця для хворих на COVID-19.

Влада також рекомендувала обмежити розважальні масові заходи

Рішення щодо ринків, закладів харчування, магазинів та іншого бізнесу наразі у Львові не ухвалили. Комісія ще напрацьовує такі рекомендації. Садовий пообіяв оголосити його наступного тижня.