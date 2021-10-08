Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Львів запровадив нові карантинні заходи

Львів запровадив нові карантинні заходи

8 жов 2021, 15:16
999

Карантин у Львові наразі не набуде ознак локдауна, але міська комісія з надзвичайних ситуацій запровадила істотні змни.

Як повідомив у сомережах мер Львова Андрій Садовий, з 18 жовтня школярі 5−11 класів, а також позашкілля та дозвілля переходять на тижневе дистанційне навчання. Після цього розпочнеться тиждень канікул.

Місто призупиняє планові госпіталізації та операції у лікарнях, аби резервувати місця для хворих на COVID-19.

Влада також рекомендувала обмежити розважальні масові заходи

Рішення щодо ринків, закладів харчування, магазинів та іншого бізнесу наразі у Львові не ухвалили. Комісія ще напрацьовує такі рекомендації. Садовий пообіяв оголосити його наступного тижня.

Раніше Садовий припускав, що Львів можуть закрити на локдаун. Він пояснював це поганою статистикою і вважав, що місту не уникнути потрапляння у «червону» зону.


Міський штаб оперативного реагування рекомендував з 14 жовтня посилити карантинні заходи.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів