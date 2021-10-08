Львів запровадив нові карантинні заходи

Львів запровадив нові карантинні заходиhttps://racurs.ua/ua/n161374-lviv-zaprovadyv-novi-karantynni-zahody.htmlРакурс
Карантин у Львові наразі не набуде ознак локдауна, але міська комісія з надзвичайних ситуацій запровадила істотні змни.
Як повідомив у сомережах мер Львова Андрій Садовий, з 18 жовтня школярі 5−11 класів, а також позашкілля та дозвілля переходять на тижневе дистанційне навчання. Після цього розпочнеться тиждень канікул.
Місто призупиняє планові госпіталізації та операції у лікарнях, аби резервувати місця для хворих на COVID-19.
Влада також рекомендувала обмежити розважальні масові заходи
Рішення щодо ринків, закладів харчування, магазинів та іншого бізнесу наразі у Львові не ухвалили. Комісія ще напрацьовує такі рекомендації. Садовий пообіяв оголосити його наступного тижня.
Раніше Садовий припускав, що Львів можуть закрити на локдаун. Він пояснював це поганою статистикою і вважав, що місту не уникнути потрапляння у «червону» зону.
Міський штаб оперативного реагування рекомендував з 14 жовтня посилити карантинні заходи.