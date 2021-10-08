Боротися з ожирінням на карантині закликала ВООЗ

Ожиріння. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n161373-borotysya-z-ojyrinnyam-na-karantyni-zaklykala-vooz.html

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Всесвітня організація з охорони здоров’я (ВООЗ) закликала більше рухатися і здорово харчуватися під час пандемії.

За даними організації, близько третини дорослих ведуть малорухливий спосіб життя, що обертається ожирінням і хронічними захворюваннями. Про це повідомляє прес-служба ВООЗ.

Там заявили, що регулярна фізична активність корисна для здоров’я всіх людей, незалежно від їхнього віку та рівня фізичної підготовки. Вони запобігають хронічним захворюванням, таким як серцево-судинні захворювання, рак, діабет, тривожність, депресія, деменція й ожиріння, і скорочують число передчасних смертей.

Глава Європейського бюро ВООЗ Ганс Клюге нагадав, що здорові звички є ключовими чинниками захисту здоров’я. Експерти нагадують, що фізичною активністю можна займатися в різних ситуаціях — на вулиці, у школі, на робочому місці й удома.

Загальні карантинні заходи й обмеження на доступ до громадських місць і приміщень зробили негативний вплив на рівень фізичної активності, який був і без того вельми низьким до початку пандемії. Зараз саме час працювати над тим, щоби знову підвищити рівень фізичної активності, — заявив в. о. керівника Європейського офісу ВООЗ Кремлін Вікрамасінгхе.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що через постійні обмеження і відсутність соціуму в дітей під час пандемії знизився коефіцієнт інтелекту.