Голові «Укрексімбанку» оголосили ще одну підозру про злочин проти журналістів

Голові “Укрексімбанку” додали дві статті у підозру про злочин проти журналістів

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Ракурс

Керівнику «Укрексімбанку» Євгену Мецгеру повідомили про нову підозру після історії з нападом у нього в кабінеті на журналістів програми «Схеми».

Крім перешкоджання журналістській діяльності, Мецгера тепер підозрюють і в незаконному утриманні людей.

Нову підозру Мецеру вручили в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів програми «Схеми».

Керівнику державного банку інкримінують тепер перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та незаконне утримання людей (ч.ч. 1, 3 ст. 171, ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України).

В прокуратурі Голосіївського району Києва повідомили, що вирішується питання про обрання запобіжного заходу Мецгеру, а слідчі та процесуальні дії у кримінальному провадженні тривають.

Нагадаємо, 4 жовтня у державному «Укрексімбанку» напали на знімальну групу «Схем», яка записувала інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером у його кабінеті. Співробітники банку застосували фізичну силу до оператора, відібрали у нього дві камери, забрали картки, на які здійснювався запис, і видалили записане відео. ЗМІ вважають, напад стався через незручні запитання, які не сподобалися Мецгеру. Згодом це відео журналісти відновили й опублікували.

Мецгер 6 жовтня написав заяву про складання повноважень голови правління, доки триватиме розслідування Національної поліції та внутрішня перевірка в банку. Правоохоронці кваліфікували справу за ч. 3 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України.