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Ракурс
Презерватив. Фото: istock

Знімати презерватив під час сексу заборонили в Каліфорнії

8 жов 2021, 14:56
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У США заборонили знімати презерватив під час сексу без згоди партнера — тепер ці дії прирівнюються до насильства сексуального характеру.

Також влада прирівняла «подружнє зґвалтування» до звичайного. Про це повідомляє Associated Press.

Тепер жертви тепер зможуть звертатися до суду і вимагати компенсацію від злочинця.

Цей закон став першим цього роду в нашій країні, але я закликаю інші штати наслідувати приклад Каліфорнії та чітко визначити, що «стелсінг» не тільки аморальний, але і протизаконний, — заявила ініціатор законопроекту Крістіна Гарсія.

Вона додала, що тепер зґвалтування в шлюбі буде прирівнюватися до звичайного зґвалтування, оскільки свідоцтво про шлюб не виправдовує вчинення одного з найжорстокіших і садистських злочинів.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що секс без згоди вважатимуть відтепер зґвалтуванням і в Данії. У багатьох країнах Європи секс без згоди офіційно визнається актом насильства. Вважається, що кожна третя жінка в Європі ставала жертвою насильства.

Джерело: Associated Press

Джерело: Ракурс


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