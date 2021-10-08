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Ракурс
У МОЗ розповіли, які COVID-вакцини можна комбінувати. Фото: ukrinform.com

Правильність комбінацій різних вакцин проти COVID-19 назвали в МОЗ

8 жов 2021, 14:47
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Комбінувати різні вакцини проти коронавірусної хвороби COVID-19 дозволено в деяких випадках в Україні.

Для щеплення найкраще використовувати одну й ту саму вакцину як для першого, так і для другого уколу. Однак дозволяється робити «коктейлі» з вакцин, якщо препарат недоступний, або при введенні першої дози у людини відбулася важка реакція (наприклад, тромбоз). Про це 8 жовтня Міністерство охорони здоров’я України повідомило на власній сторінці у Facebook.

Зазначається, що можливе введення вакцин за наступною схемою:

  • Перша доза — AstraZeneca (Covishield, SKBio, Vaxzevria), друга — Comirnaty чи Moderna через 12 тижнів;
  • Перша доза Comirnaty чи Moderna, друга — Moderna чи Comirnaty через 28 днів.

У МОЗ нагадали, що усі вакцини AstraZeneca різних виробників (Covishield, AstraZeneca-SKBio, Vaxzevria) мають однаковий склад та технологію виробництва і тому є взаємозамінними.


Які COVID-вакцини можна комбінувати. Фото: МОЗ

Нагадаємо, 7 жовтня Міністерство охорони здоров’я України затвердило перелік професій, для яких вакцинація проти коронавірусної хвороби COVID-19 є обов’язковою.

Джерело: Ракурс


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