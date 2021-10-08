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Ракурс
В Минздраве рассказали, какие COVID-вакцины можно комбинировать. Фото: ukrinform.com

Правильность комбинаций различных вакцин против COVID-19 назвали в Минздраве

8 окт 2021, 14:47
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Комбинировать различные вакцины против коронавирусной болезни COVID-19 разрешено в некоторых случаях в Украине.

Для прививки лучше всего использовать одну и ту же вакцину как для первого, так и для второго укола. Однако разрешается делать «коктейли» из вакцин, если препарат недоступен, или при введении первой дозы у человека произошла тяжелая реакция (например, тромбоз). Об этом 8 октября Министерство здравоохранения Украины сообщило на своей странице в Facebook.

Отмечается, что возможно введение вакцин по следующей схеме:

  • Первая доза — AstraZeneca (Covishield, SKBio, Vaxzevria), вторая — Comirnaty или Moderna через 12 недель;
  • Первая доза Comirnaty или Moderna, вторая — Moderna или Comirnaty через 28 дней.

В Минздраве напомнили, что все вакцины AstraZeneca различных производителей (Covishield, AstraZeneca-SKBio, Vaxzevria) имеют одинаковый состав и технологию производства и потому являются взаимозаменяемыми.


Какие COVID-вакцины можно комбинировать. Фото: Минздрав

Напомним, 7 октября Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень профессий, для которых вакцинация против коронавирусной болезни COVID-19 является обязательной.

Источник: Ракурс


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