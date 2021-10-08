Снимать презерватив во время секса запретили в Калифорнии. Фото: istock

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В США запретили снимать презерватив во время секса без согласия партнера — теперь эти действия приравниваются к насилию сексуального характера.

Также власти приравняли «супружеское изнасилование» к обычному. Об этом сообщает Associated Press.

Теперь жертвы теперь смогут обращаться в суд и требовать компенсацию от преступника.

Этот закон стал первым этого рода в нашей стране, но я призываю другие штаты последовать примеру Калифорнии и чётко определить, что «стелсинг» не только аморален, но и противозаконен, — заявила инициатор законопроекта Кристина Гарсия.

Она добавила, что теперь изнасилование в браке будет приравниваться к обычному изнасилованию, поскольку свидетельство о браке не оправдывает совершение одного из самых жестоких и садистских преступлений.

Напомним, ранее мы сообщали, что секс без согласия будут считать отныне изнасилованием и в Дании. Во многих странах Европы секс без согласия официально признается актом насилия. Считается, что каждая третья женщина в Европе становилась жертвой насилия.

Источник: Associated Press