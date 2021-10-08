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Ракурс
Главе «Укрэксимбанка» объявили еще одно подозрение о преступлении против журналистов

Главе «Укрэксимбанка» объявили еще одно подозрение по поводу нападения на СМИ

8 окт 2021, 15:03
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Руководителю «Укрэксимбанка» Евгению Мецгеру сообщили о новом подозрение после истории с нападением у него в кабинете на журналистов программы «Схемы».

Кроме препятствования журналистской деятельности, Мецгера теперь подозревают и в незаконном удержании людей.

Новое подозрение Мецеру вручили в рамках уголовного производства, начатого по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов программы «Схемы».

Руководителю государственного банка инкриминируют теперь препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и незаконное содержание людей (ч.ч. 1, 3 ст. 171, ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины).

В прокуратуре Голосеевского района Киева сообщили, что решается вопрос об избрании меры пресечения Мецгеру, а следственные и процессуальные действия в уголовном производстве продолжаются.


Напомним, 4 октября в государственном «Укрэксимбанке» напали на съемочную группу «Схем», которая записывала интервью с председателем правления этого финучреждения Мецгером в его кабинете. Сотрудники банка применили физическую силу к оператору, отобрали у него две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись, и удалили записанное видео. СМИ считают, что нападение произошло из-за неудобных вопросов, которые не понравились Мецгеру. Впоследствии это видео журналисты восстановили и опубликовали.

Мецгер 6 октября написал заявление о сложении полномочий председателя правления, пока будет продолжаться расследование Национальной полиции и внутренняя проверка в банке. Правоохранители квалифицировали дело по ч. 3 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины.

Источник: Ракурс


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