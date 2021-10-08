Бороться с ожирением на карантине призвала ВОЗ

Ожирение. Фото: istock

https://racurs.ua/n161373-borotsya-s-ojireniem-na-karantine-prizvala-voz.html

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала больше двигаться и здорово питаться во время пандемии.

По данным организации, около трети взрослых ведут малоподвижный образ жизни, что чревато ожирением и хроническими заболеваниями. Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.

Там заявили, что регулярная физическая активность полезна для здоровья всех людей, независимо от их возраста и уровня физической подготовки. Они предотвращают хронические заболевания, такие как сердечно-сосудистые заболевания, рак, диабет, тревожность, депрессию, деменцию и ожирение, и сокращают число преждевременных смертей.

Глава Европейского бюро ВОЗ Ганс Клюге напомнил, что здоровые привычки являются ключевыми факторами защиты здоровья. Эксперты напоминают, что физической активностью можно заниматься в разных ситуациях — на улице, в школе, на рабочем месте и дома.

Общие карантинные меры и ограничения на доступ к общественным местам и помещений оказали негативное влияние на уровень физической активности, который был и без того весьма низким до начала пандемии. Сейчас самое время работать над тем, чтобы снова повысить уровень физической активности, — заявил и. о. руководителя Европейского офиса ВОЗ Кремлин Викрамасингх.

Напомним, ранее мы сообщали, что из-за постоянных ограничений и отсутствие социума у детей во время пандемии снизился коэффициент интеллекта.