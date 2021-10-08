Львов ввел новые карантинные мероприятия

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Карантин во Львове пока не приобретет признаки локдауна, но городская комиссия по чрезвычайным ситуациям ввела существенные изменения.

Как сообщил в соцсетях мэр Львова Андрей Садовый, с 18 октября школьники 5−11 классов, а также внешкольное образование и досуг переходят на недельное дистанционное обучение. После этого начнется неделя осенних каникул.

Город приостанавливает плановые госпитализации и операции в больницах, чтобы резервировать места для больных COVID-19.

Власти также рекомендовали ограничить развлекательные массовые мероприятия.

Решение о режиме работы рынков, заведений питания, магазинов и другого бизнеса пока во Львове не приняли. Комиссия еще нарабатывает такие рекомендации. Садовый пообещал объявить их на следующей неделе.

Ранее мэр предполагал, что Львов могут закрыть на локдаун. Он объяснял это плохой статистикой и считал, что городу не избежать попадания в «красную» зону.

Городской штаб оперативного реагирования рекомендовал с 14 октября усилить карантинные мероприятия.