Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Коронавирус. Фото: istock

Карантин в Украине — уже 13 областей стали «оранжевыми» (ИНФОГРАФИКА)

8 окт 2021, 10:20
999

Карантин в Украине усилят в 13 областях из-за вспышки заболеваемости коронавирусом.

В «оранжевой» зоне оказались Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская и Черновицкая области. Об этом сообщает Минздрав.


Коронавирус в Украине. Инфографика: МинздравПоказатели заболеваемости превышены в Житомирской, Тернопольской и Сумской областях. В то же время уровень госпитализаций превышен в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черновицкой областях.

На границе «красной» зоны оказались:

  • Днепропетровская область;
  • Донецкая область;
  • Херсонская область;
  • Черновицкая область;
  • Харьковская область;
  • Запорожская область.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Украине 7 октября унес жизни еще 241 человека. За минувшие сутки зафиксировано 16 тыс. 362 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболели 1 тыс. 553 детей и 431 медработник. В больницу с коронавирусом привезли 3 тыс. 526 человек.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров