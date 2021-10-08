Коронавирус. Фото: istock

https://racurs.ua/n161349-karantin-v-ukraine-uje-13-oblastey-stali-oranjevymi-infografika.html

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Карантин в Украине усилят в 13 областях из-за вспышки заболеваемости коронавирусом.

В «оранжевой» зоне оказались Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская и Черновицкая области. Об этом сообщает Минздрав.

Показатели заболеваемости превышены в Житомирской, Тернопольской и Сумской областях. В то же время уровень госпитализаций превышен в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черновицкой областях.

На границе «красной» зоны оказались:

Днепропетровская область;

Донецкая область;

Херсонская область;

Черновицкая область;

Харьковская область;

Запорожская область.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Украине 7 октября унес жизни еще 241 человека. За минувшие сутки зафиксировано 16 тыс. 362 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболели 1 тыс. 553 детей и 431 медработник. В больницу с коронавирусом привезли 3 тыс. 526 человек.