Школьные каникулы в Харьковской области начнутся раньше. Фото: 24tv.ua

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Распространение коронавируса в Харьковской области заставило власти области ранее ввести школьные каникулы.

Школьников отправят на каникулы с 18 октября с целью сдержать распространения коронавирусной болезни COVID-19. Также каникулы в школах позволят ограничить контакты людей. Об этом сообщил заместитель председателя Харьковской областной государственной администрации Михаил Черняк, сообщает Telegram-канал «Коронавирус в регионах».

Введем школьные каникулы на территории области, что с учетом праздников, которые будут на следующей неделе — четыре праздничных выходных — позволит на достаточно существенное время ограничить контакты и детей, и взрослых, — отметил чиновник.

По словам Черняка, Харьковщина все еще находится на границе «красной» зоны, а введение каникул должно смягчить ситуацию вокруг распространения «ковида».

Напомним, 7 октября коронавирус в Украине унес жизни 241 человека. Вчера медики зафиксировали 16 тыс. 362 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. В Харьковской области за сутки зафиксировали 1 тыс. 25 человек.

Всего за все время пандемии в Украине заболели уже 2,5 млн человек, зафиксировали 58 тыс. смертей.

Источник: Telegram-канал «Коронавирус в регионах»