Зеленский помиловал 31 военного

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Помилование 31 осужденного военного, которые защищали Украину во время российско-украинской войны, предусматривает указ президента Владимира Зеленского.

Глава государства подписал его по инициативе Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины.

Комиссия по вопросам помилования рекомендовала главе государства освободить или частично уменьшить срок наказания для 31 осужденного военного.

Как сообщила пресс-служба Банковой, Зеленский поддержал предложение с учетом степени тяжести совершенных преступлений, срока фактического отбытия наказания, семейного положения осужденных, поведения до совершения преступления и после осуждения, возмещения причиненных убытков и устранения причиненного вреда, точки зрения органов и учреждений исполнения наказаний о целесообразности помилования.

При определении лиц для помилования учитывали их заслуги перед государством.

Глава Комиссии по вопросам помилования Андрей Гота сообщил, что при рассмотрении дел отобрали осужденных, не совершивших тяжких преступлений. Президент ознакомился с делом каждого военного, которого рекомендовали помиловать.

Помилование, в частности, не касается дел в отношении военных, совершивших ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Также не рассматривались дела осужденных за убийство.

Чтобы выбрать лиц для помилования, председатель Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины Елена Вербицкая провела встречи с более чем 200 осужденными военными.

Сейчас в работе Комиссии — рассмотрение прошений о помиловании в отношении осужденных несовершеннолетних.