Президент Володимир Зеленський підписав указ про помилування 31 засудженого захисника України, фото - BBC-Україна

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Ракурс

Помилування 31 засудженого військового, яякі захищали Україну під час російсько-української війни, передбачає указ президента Володимира Зеленського.

Глава держави підписав його за ініціативою Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України.

Комісія у питаннях помилування рекомендувала Главі держави звільнити або ж частково зменшити термін відбування покарання для 31 засудженого військового.

Як повідомила прес-служба Банкової, Зеленський підтримав пропозицію з огляду на ступінь тяжкості вчинених злочинів, строк фактичного відбуття покарання, особи засуджених, їхній сімейний стан, поведінку до вчинення злочину та після засудження, відшкодування завданих збитків та усунення заподіяної шкоди, думку органів і установ виконання покарань щодо доцільності помилування.

При визначенні осіб для помилування враховували їхні заслуги перед державою.

Голова Комісії у питаннях помилування Андрій Гота повідомив, що під час розгляду справ відібрали осіб, які не вчиняли тяжких злочинів. Президент ознайомився зі справою кожного військового, якого рекомендували помилувати.

Помилування, зокрема, не стосується справ щодо військових, які скоїли ДТП у стані алкогольного сп’яніння. Також не розглядаються справи засуджених за вбивство.

Щоб обрати осіб для помилування, голова Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України Олена Вербицька провела зустрічі з понад 200 засудженими військовими.

Нині в роботі Комісії — розгляд прохань про помилування щодо засуджених неповнолітніх.